PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 23.09.2021.

U četvrtak, 23. septembra 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Dupci u opštini Brus;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Lepenac u opštini Brus;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Cerova, Kruševac;

od 10.00 do 13.00 deo ulice Gligorija Diklića u Kruševcu, od broja 35 do broja 79 (parna i neparna strana);

od 11.00 do 13.00 delovi naseljenih mesta Naupare i Vitanovac, Kruševac;

od 09.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Pojate u opštini Ćićevac;

od 10.00 do 11.00 deo naseljenog mesta Lipovac (iz TS Lipovac 2, prema školi) u opštini Ražanj;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Donje Zleginje u opštini Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Laćisled u opštini Aleksandrovac.