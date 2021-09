U četvrtak, 16. septembra 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Dedina;

od 09.00 do 11.00 deo ulice Dragomira Gajića;

od 12.00 do 13.00 Begovo Brdo, prema Kruševcu;

od 13.30 do 14.30 deo ulice Ratka Pešića u Čitluku, prema Kruševcu.