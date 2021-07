PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 08.07.2021.

U četvrtak, 08. jula 2021. godine, bez električne energije će biti:

od 08.30 do 11.00 deo ulice Damjana Maksića i Gligorija Diklića;

od 08.30 do 14.30 deo naselja Gaglovo i

od 08.00 do 13.00 naseljeno mesto Slatina i deo naseljenog mesta Trmčare.