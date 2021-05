U četvrtak, 27. maja 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 09.30 do 12.00 u delu industriske zone na Jasičkom putu;

od 09.30 do 10.30 u delovima ulica: Bivoljska, Metohijska i Branka Radičevića;

od 11.00 do 13.00 u delovima ulica: Omladinska, Železnička, Bukovačka, Bože Grujovića, Tribalska i Uroša Predića.