PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 20.04.2021.

Kruševac od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Sebečevac,

Ćićevac od 08.00 do 14.00 naseljeno mesto Stalać,

Varvarin od 08.00 do 14.00 područije opštine Varvarin,

Ražanj od 08.30 do 15.00 deo naseljenog mesta Ražanj,

Brus od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Batote,

Brus od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Ribari,

Brus od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta:Velika Grabovnica I

Brus od 09.00 do 11.00 deo naseljenog mesta Bela Reka.