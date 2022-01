PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 11.01.2022.

U utorak, 11. januara 2022. godine, planirana su isključenja električne energije:

od 09.00 do 11.00 deo naseljenog mesta Dedina (ulica Slobodana Jovanovića);

od 11.30 do 13.00 zgrada u ulici Mirka Cvetkovića broj 2 u Kruševcu;

od 09.00 do 13.00 deo naseljenog mesta Stalać (kod Luksor Plasta);

od 08.00 do 11.00 deo naseljenog mesta Smilovac, opština Ražanj;

od 11.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Skorica, opština Ražanj;

od 08.30 do 14.30 ulice Dušanova i Industrijska u Aleksandrovcu;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Blaževo, opština Brus.