PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 09.11.2021.

U utorak, 09. novembra 2021. godine, planirana su isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Meševo, oko TS Meševo 3;

od 08.30 do 09.30 deo naseljenog mesta Globare;

od 10.30 do 11.30 deo naseljenog mesta Šanac;

od 12.00 do 13.00 ulica Bose Cvetić i okolne ulice;

od 13.30 do 14.00 ulica Malorečka i okolne ulice;

od 14.00 do 15.00 deo ulice Nikole Tesle;

od 08.30 do 14.30 nn izvodi “Lukarevina” i “Kaluđersko brdo”, iz TS Kaluđersko brdo, Aleksandrovac;

od 13.00 do 14.30 nn izvod “ulica Srećkova” iz TS Diskos 1, Aleksandrovac;

od 08.30 do 11.30 nn izvodi “prema školi – Gnjila”,”Mečkari-brdo” u naseljenom mestu Lepenac, opština Brus;

od 08.30 do 14.00 naseljeno mesto Kneževo, opština Brus;

od 08.30 do 14.00 naseljeno mesto Lipovac i deo naseljenog mesta Graševci, opština Brus;

od 11.30 do 13.00 nn izvod “Savići-Mikuljanci” u naseljenom mestu Lepenac, opština Brus;

od 13.00 do 14.30 nn izvod “Panići-Veljići” u naseljenom mestu Strojinci, opština Brus.