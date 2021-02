PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 24.02.2021.

Opština Brus od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Velika Grabovnica(iz TS Velika Grabovnica 1);

Opština Brus od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Batote(iz TS Batote 2);

Opština Brus od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Igroš(iz TS Igroš 4) i naseljeno mesto Strojinci;

Grad Kruševac od 08.30 do 11.30 deo naseljenog mesta Veliki kupci(iz TS Veliki Kupci 1);

Grad Kruševac od 12.30 do 14.00 deo ulice Jug Bogdanova (od kružnog toka do Autobuske stanice);

Opština Trstenik od 09.00 do 13.00 naseljeno mesto: Trstenik TS Biseri nn izvod 204 za zgradu Cajkina 37/1;

Opština Varvarin od 09.00 do 11.00 deo naseljenog mesta Gornji Katun(iz TS Gornji Katun 1);

Opština Varvarin od 09.00 do 10.30 deo naseljenog mesta Bošnjane (iz TS Bošnjane 1);

Opština Varvarin od 10.30 do 12.00 deo naseljenog mesta Selo Varvarin (iz TS Ruski spomenik);

Opština Aleksandrovac od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Panjevac (iz TS Panjevac 2);

Opština Aleksandrovac od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Stubal(iz TS Stubal 3).