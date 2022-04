PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 20.04.2022.

U sredu, 20. aprila 2022. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 15.30 delovi naseljenih mesta Lipovac i Donji Stepoš (iz TS Lipovac 2 i TS Donji Stepoš 1);

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesata Zubovac (iz TS Zubovac 3);

od 09.00 do 10.30 ulica Radivoja Uvalića u Kruševcu;

od 11.00 do 12.30 deo naseljenog mesta Meševo (iz TS Meševo 6);

od 09.00 do 14.00 delovi naseljenog mesata Suvaja, opština Varvarin;

od 08.30 do 11.30 delovi naseljenog mesta Rujište, opština Ražanj;

od 09.00 do 15.00 deo naseljenog mesta Grabovo, opština Ražanj;

od 11.30 do 14.30 delovi naseljenog mesta Crni Kao, opština Ražanj;

od 09.00 do 13.30 deo naseljenog mesta Kruševica, opština Aleksandrovac;

od 09.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Poljana, Stanjevo, opština Aleksandrovac;

od 13.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Borje, ulica Željinska, opština Aleksandrovac;

od 13.00 do 16.00 industrijska zona u Aleksandrovcu, preduzeća Diskos, Bemiks, Župljanka, Jedinstvo, Ventil, Eurokomerc i sva preduzeća koja posluju u objektima navedenih preduzeća;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Kriva Reka (Rilaci i Dubovci), opština Brus;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Blaževo (Neškovići), opština Brus.