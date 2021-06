PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U SREDU, 16.06.2021.

U sredu, 16. juna 2021. godine, planirana su isključenja struje:

od 08.30 do 10.00 deo ulica u Kruševcu: Borivoja Ivanovića, Raška, Trmčarska, Dvoranska i Ivana Marinovića;

od 08.30 do 14.30 deo ulice Miloša Obilića u Parunovcu;

od 08.30 do 09.30 deo Dušanove ulice u Kruševcu;

od 10.30 do 11.30 ulica Matije Gupca u Kruševcu;

od 11.00 do 12.30 deo ulica u Kruševcu: Stanislave Zakić, Martovskih Žrtava, Rasinska, Milunke Savić, Borivoja Ivanovića, Mladena Simića i prateće ulice;

od 12.00 do 14.30 deo Šumadijske ulice u Kruševcu (od broja 2 do 22 i od 1 do 43);

od 08.30 do 13.30 deo naseljenog mesta Orašje u opštini Varvarin;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenog mesta Bzenica u opštini Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Bogiše u opštini Brus i

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Đerekare u opštini Brus.