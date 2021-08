U ponedeljak, 30. avgusta 2021. godine, planirana su isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Makršane, Šumice i Malo Golovode;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Sebečevac, Veliki Kupci i Veliko Grkljane;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Kapidžija.