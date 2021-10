PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 18.10.2021.

U ponedeljak, 18. oktobra 2021. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.00 do 09.00 prodajni objekti “Lidl” i “Shopping Park” u Kruševcu;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Trmčare (iz TS Trmčare 2);

od 10.00 do 11.00 ulice Zmaj Jovina i Mijatov čair u Kruševcu;

od 08.30 do 12.30 deo naseljenog mesta Bačina (iz TS Bačina 1 i TS Bačina 5), opština Varvarin;

od 09.00 do 15.00 deo naseljenog mesta Ražanj (iz TS Ražanj 5);

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Gornje Rataje, centar oko škole (iz TS Gornje Rataje 1), opština Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.00 naseljeno mesto Kneževo, opština Brus.