PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 18.04.2022.

U ponedeljak, 18. aprila 2022. godine, planirana su sledeća isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Grevci;

od 09.00 do 13.00 deo naseljenog mesta Zdravinje;

od 09.00 do 12.00 naseljeno mesto Sebečevac;

od 08.30 do 13.30 ulica Leke Zdravkovića u Trsteniku;

od 08.30 do 14.00 naseljena mesta Smilovac i Skorica, opština Trstenik;

od 09.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Vitkovo (iz TS Vitkovo 1), opština Aleksandrovac;

od 09.00 do 13.30 ulica Srećkova u Aleksandrovcu;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Velika Grabovnica (Pavlovići), opština Brus;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Iričići (Vučići, Lukići i Milićevići), opština Brus.