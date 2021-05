U ponedeljak, 17. maja 2021. godine, bez električne energije na teritoriji Kruševca će biti:

od 08.30 do 11.00 ulice Vlastimira Godića i Slatinska, u naselju Rasadnik;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Veliki Šiljegovac, Božinovići (iz TS Veliki Šiljegovac 4);

od 11.30 do 14.30 ulice Perside Šišković i Ustanička, u naselju Bagdala.