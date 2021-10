PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 11.10.2021.

U ponedeljak, 11. oktobra 2021. godine, planirana su isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Majdevo:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Kukljin, Pakašnica, ulica Branislava Živkovića, Bivolje ulica Branka Radičevića;

od 08.30 do 14.00 potrošači naseljenog mesta: Pejovac, zgrada u ulici Braće Spasojević 15, zbog redovne zamene električnih brojila, u opštini Trstenik;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Rogavčina u opštini Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Kobilje i Velika Grabovnica u opštini Brus.