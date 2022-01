PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 10.01.2022.

U ponedeljak, 10. januara 2022. godine, planirana su isključenja električne energije:

od 09.00 do 11.00 deo naseljenog mesta Kapidžija (iz TS Kapidžija 5);

od 08.30 do 09.30 naseljeno mesto Poslon, opština Ražanj;

od 09.30 do 10.30 naseljeno mesto Maletina, opština Ražanj;

od 11.00 do 12:00 naseljeno mesto Cerovo, opština Ražanj;

od 12.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Vitoševac (iz TS Vitoševac 4), opština Ražanj;

od 09.00 do 10:30 deo naseljenog mesta Šljivovo (iz TS Šljivovo 1), opština Aleksandrovac;

od 09.30 do 11.30 deo naseljenog mesta Mrmoš (iz TS Mrmoš 2), opština Aleksandrovac;

od 11.30 do 12.30 deo naseljenog mesta Stubal (iz TS Stubal 2), opština Aleksandrovac;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Mala Grabovnica (iz TS Mala Grabovnica 1), opština Brus.