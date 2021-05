U petak, 28. maja 2021. godine, bez električne energije će biti:

od 08.30 do 10.30 delovi ulica: Cankareva, Miletine bune i Ravnjačka;

od 09.00 do 12.00 deo ulice Žikice Talevića i

od 11.00 do 13.00 delovi ulica: Vidovdanska, Čolak Antina, Emila Muže i Kajmakčalanska.