Zbog planiranih isključenja struje u petak, 04. juna 2021. godine, bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Šošići;

od 08.30 do 10.30 deo Jakšićeve ulice u Kruševcu;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Trebotin i

od 11.00 do 13.00 u Kruševcu delovi ulica: Jug Bogdanova, Vasilija Velikog i Danila Kiša.