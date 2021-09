PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U PETAK, 03.09.2021.

U petak, 03. septembra 2021. godine, planirana su isključenja električne energije:

Brus – od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Mala Grabovnica;

Kruševac – od 08.30 do 14.00 delovi naseljenih mesta Jasika, Gavez i Šanac;

Kruševac – od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Kapidžija;

Ražanj – od 08.00 do 08.50 deo naseljenog mesta Ražanj, ulica Kosovska;

Ražanj – od 09.00 do 09.50 deo naseljenog mesta Ražanj, “Novo Naselje”;

Ražanj – od 10.00 do 10.50 deo naseljenog mesta Ražanj, ulica Kosovska;

Ražanj – od 11.00 do 11.50 deo naseljenog mesta Ražanj, “Međak”;

Ražanj – od 12.00 do 12.50 deo naseljenog mesta Ražanj, “Zemljoradnička zadruga”;

Ražanj – od 13.00 do 13.50 deo naseljenog mesta Selo Varoš, “Miletići”;

Aleksandrovac – od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Latkovac.