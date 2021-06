PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 17.06.2021.

U četvrtak, 17. juna 2021. godine, planirana su isključenja struje:

od 08.30 do 09.30 TS Jastra, nn izvod ulica Đorđa Đorđevića;

od 08.30 do 14.30 TS Žabare 2, nn izvod “prema brdu”;

od 08.30 do 10.00 TS Prnjavor 2/13, deo ulice Gavrila Principa i okolne ulice;

od 10.30 do 11.30 TS Radovana Miloševića, nn izvod “Dike Gligorijevića”;

od 11.30 do 12.00 TS Aerodrom 2, deo ulice Aerodromske oko stočne pijace i okolne ulice;

od 12.30 do 14.00 TS Mudrakovac 3, deo ulice Mladena Simića i Aerodromske;

od 12.30 do 13.30 TS Malo Golovode 2, nn izvod “Ranka Jovanovića”;

od 08.30 do 13.00 deo naseljenog mesta Donja Lučina u opštini Ćićevac.