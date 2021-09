PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 02.09.2021.

U četvrtak, 02. septembra 2021. godine, planirana su isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.30 naseljeno mesto Osreci u opštini Brus;

od 08.30 do 11.00 naseljeno mesto Brus, ulica Karađorđeva i staro selo;

od 11.00 do 12.30 trafostanica Brus 5, nn izvod “Ivezići”;

od 12.30 do 14.30 trafostanica Brus 9, nn izvod “Ulica G. brigada”;

od 08.30 do 14.30 trafostanica Žabare 4, nn izvod “prema Meševu”;

od 08.00 do 12.00 trafostanica Ražanj 5, nn izvod “selo Varoš”;

od 12.00 do 15.00 trafostanica Ražanj 4, nn izvodi “Škola ulica Vojvode Mišića” i “igralište, ulica 13. oktobra”.