PETI DAN PROTESTA PREVOZNIKA TERETNIH VOZILA I BLOKADE GRANIČNIH PRELAZA

Protest prevoznika teretnih vozila i blokade graničnih prelaza ušao je u peti dan. Teretni terminali blokirani su na 22 izlaza i 19 ulaza u zemlju. Razlog su pooštrene procedure za ulazak u Šengenski prostor.

Prevoznici traže da im se boravak produži na četiri meseca. Apeluju na prilagođavanje Šengenskog sporazuma savremenim potrebama prevoznika.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da je blokadama teretnih terminala na granicama sa Evropskom unijom zaustavljeno 93% izvoza iz regiona, što prouzrokuje dnevnu štetu od oko 92 miliona evra. On je dodao da Srbija traži sastanak sa Evropskom komisijom kako bi se razgovaralo o rešenjima poput posebnih viza ili dozvola.

Evropska komisija predstavila je novu viznu strategiju i poručila da će tesno sarađivati sa državama članicama kako bi se našlo pragmatično rešenje za vize, za produžene kratke boravke za odabrane kategorije državljana trećih zemalja, saopšteno je iz Brisela.