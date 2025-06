PEŠAČKA ZONA U CENTRALNOJ ULICI OD 19 DO 23 SATA, U PERIODU OD 14. JUNA DO 15. AVGUSTA 2025.

Gradska uprava grada Kruševca donela je rešenje kojim se, kao i ranijih godina u ovom periodu godine, uvodi privremena pešačka zona u Vidovdanskoj ulici, na potezu od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa Topličinom i Takovskom ulicom. Zabrana saobraćaja za sva vozila, osim onih za hitne intervencije, važiće od 14. juna do 15. avgusta 2025. godine, svakog dana u periodu od 19 do 23 sata.

Rešenje Gradske uprave Grada Kruševca prenosimo u celosti:

Gradska uprava grada Kruševca, Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove rešavajući po službenoj dužnosti, na osnovu čl. 157. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, …) d o n o s i1

R E Š E Nj E

ODREĐUJE SE privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila za hitne intervencije u ulici Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa ulicom Topličinom i ulicom Takovskom, u periodu od 14.06.2024. godine do 15.08.2025. godine, svakog dana, u vremenu od 19:00 do 23:00 časa, radi formiranja pešačke zone.

Autobusko stajalište „Spomenik“ iz Ul. Vidovdanske privremeno se dislocira kod Doma sindikata na Trg kosovskih junaka ispred Kocke.

Saobraćaj u ovom periodu usmerava se na alternativne pravace iz pravca Trga fontana na Ulicu Takovsku, a iz pravca centra grada na Ulicu Balkansku.

Obavezuje se „Jugoprevoz Kruševac“ da svoje korisnike obavesti o izmenama u redu vožnje nastale usled izmene režima saobraćaja određene st. 1., 2. i 3. dispozitiva ovog rešenja.

Saobraćajnu signalizaciju i opremu za zabranu saobraćaja određenu u stavu I dipozitiva ovog rešenja postaviti u skladu sa Saobraćajnim projektom postavljanja saobraćajne signalizacije i opreme za vreme zatvaranja dela Ulice Vidovdanske u Kruševcu radi formiranja pešačke zone tokom letnjih meseci br. 2760 od 20.07.2011. godine izrađen od strane Direkcije za urbanizam i izgradnju JP Kruševac.

OBAVEZUJE SE JP Poslovni centar da:

– saobraćajne znakove postavi po ovom rešenju, u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji i u skladu sa pomenutim projektom,

– popiše i ukloni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju navednoj signalizaciji o privremenoj zabrani saobraćaja,

– privremenu saobraćajnu signalizaciju stalno održava, a u slučaju oštećenja saobraćajnih znakova da iste odmah zameni,

– putem sredstava javnog informisanja obavestiti učesnike u saobraćaju o privremenoj zabrani i izmeni režima saobraćaja i

– po završetku radova uspostavi režim saobraćaja kakav je bio pre donošenja ovog rešenja.

O b r a z l o ž e nj e

Ovom Odeljenju Gradska uprava grada Kruševca podnela je zahtev dana 12.06.2025. godine za određivanje pešačke zone u ulici Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa ulicom Topličinom i ulicom Takovskom, u periodu od 14.06.2025. godine do 15.08.2025. godine, svakog dana, u vremenu od 19:00 do 23:00 časa, radi formiranja pešačke zone.

Ranijih godina u ulici Vidovdanskoj u letnjem periodu određena je pešačka zona u letnjem periodu u vremenu od 19:00 do 23:.00 časa.

Imajući u vidu povećan broj pešaka u večernjim satima u ulici Vidovdanskoj, naročito roditelja sa malom decom, povoljne vremenske prilike, kao i vreme održavanja i obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti, utvrđena je potreba da se i ove godine odredi privremena zabrana saobraćaja i na taj način formira pešačka zona u glavnoj ulici tj. u ulici Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa ulicom Topličinom i ulicom Takovskom, u letenjem periodu tj. u periodu od 14.06.2025. godine do 15.08.2025. godine, svakog dana, u vremenu od 19:00 do 23:00 časa, radi formiranja pešačke zone.

Shodno napred navedenom, ovaj Organ je, u smislu svog ovlašćenja po čl. 157. Zakona o bezbednosti saobraćaja, izvršio izmenu režima kao u dispozitivu rešenja.