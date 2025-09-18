PANEL DISKUSIJA U ORGANIZACIJI CINK-A O ODBRANI OD SLAPP POSTUPAKA

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK organizovao je završni skup projekta „Podizanje kapaciteta civilnog društva, medija i pravnih stručnjaka u Centralnoj Srbiji za odbranu od SLAPP postupaka”. SLAP postupci predstavljaju oblik pravnog uznemiravanja koji se koristi za zastrašivanje i ućutkavanje onih koji govore u javnom interesu, te je najčešće usmeren protiv medija, novinara, civilnog društva i aktivista. Cilj koji pokretači SLAPP postupaka žele da postignu je zastrašivanje tuženih. Ovaj projekat CINK sa saradnicima realizuje u četiri okruga u okviru kojeg su organizovane različite aktivnosti, istraživanja, radionice, savetovanja i treninzi sa advokatima, novinarima, organizacijama civilnog društva u cilju podizanja svesti i osnaživanja u borbi protiv SLAPP postupaka.

Projekat „Podizanje kapaciteta civilnog društva, medija i pravnih stručnjaka u Centralnoj Srbiji za odbranu od SLAPP postupaka“, se sprovodi u okviru programa „Anti-SLAPP Inicijativa Srbija – Jačanje otpornosti civilnog društva i medija“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi konzorcijum u kojem su Partneri Srbija, Balkanska istraživačka mreža Srbije (BIRN) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS). Ovaj projekat je za CINK značajan jer se nastavlja serija aktivnosti za jačanje kapaciteta medija i civilnog društva za brobu protiv različitih vrsta pritisaka.