OTVORENA LETNJA BAŠTA UDRUŽENJA PENZIONERA U KRUŠEVCU

U Udruženju penzionera u Kruševcu svečano je otvorena letnja bašta, na površini od oko 4,5 ara, čija je vrednost oko 5 miliona dinara. Polovina sredstava obezbeđena su iz državnog i gradskog budžeta, a drugu polovinu obezbedili su članovi Udruženja penzionera i brojni donatori.

Inicijativa za uređenje ovog prostora potekla je pre 5 godina, ali, usled nedostatka potrebne dokumentacije i novčanih sredstava, do njene realizacije tada nije došlo. Kako ističu iz Udruženja, promena je nastala pre dve godine kada je Bratislav Gašić podržao kruševačke penzionere u njihovom zahtevu.

Na teritoriji grada Kruševca živi oko 32.000 penzionera, a u okviru ovog Udruženja je okupljeno čak 7.000 naših sugrađana koji će moći letnju baštu da koriste za druženje i druge aktivnosti.

Predsednik Udruženja Jovan Vesić je istakao da će kruševački penzioneri i dalje raditi na ulepšavanju bašte. Nakon svečanog otvaranja usledio je kulturno-umetnički program KUD-a „Dragan Toković“ koje je pratio orkestar Dušana Duce Pejčića.