OTVORENA IZLOŽBA MEDA „DANI PČELARSTVA“ U KRUŠEVCU

Na Trgu Kosturnica u Kruševcu otvorena je tradicionalna manifestacija “Dani pčelarstva” koju po 38. put organizuje društvo pčelara “Dr Bogoljub Konstantinović” pod pokroviteljstvom Grada Kruševca. Na izložbi meda u naredna tri dana svoje proizvode predstaviće oko 15 izlagača iz Kruševca i okoline. Na štandovima izlagača predstvaljeni su med, polen, propolis, vosak i drugi originalni proizvodi od meda.

Grad Kruševac ima dugogodišnju saradnju sa društvom pčelara što se pored ostalog ogleda i u organizaciji ove manifestacije. Inače, svake godine iz budžeta grada izdvajaju se značajna sredstva za podsticaje u poljoprivredi – podsetila je Snežana Aleksić, pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti koja je zvanično otvorila sajam meda u Kruševcu.

Izložba meda koja je prodajnog karaktera, na Trgu Kosturnica biće otvorena do subote, 27. septembra. Posetioci imaju mogućnost da probaju različite vrste meda i kupe originalne, prirodne proizvode. Ovo je ujedno prilika da se podrži domaća proizvodnja i uživa u blagodetima meda.