OTVORENA FONTANA VINA U OKVIRU JUBILARNE 60. “ŽUPSKE BERBE”

Šezdeseta po redu privredno turistička manifestacija “Župska berba“ posvećena grožđu, vinu i vinogradarima, otvorena je sinoć, 11. septembra u Aleksandrovcu i trajaće do nedelje 14. septembra. Jedinstvenu u svetu, čuvenu fontanu vina svečano su otvorili ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović.

Otvaranju fontane vina prethodila je izložba poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije u školi “Sveti Trifun”. Usledio je koncert Dragice Radosavljević Cakane, a potom i Međunarodni festival folklora, koji je održan na Vinskom trgu, na velikoj sceni kod Fontane vina kao i Izložba „Župskoj berbi u čast“.

Za subotu, 13. septembra najavljen je Dečji festival folklore i koncert Lepe Lukić. Istog dana, na programu manifestacije je Župska svadba, Festival folklora, Izložba lovačkih trofeja i lovački gulaš. Od 20 časova je koncert Dejana Ćirkovića Ćire, a od 21 sat će nastupiti Indira Radić.

Već tradicionalno, poslednji dan manifestacije, 14. septembar, započeće pečenjem vola na ražnju, a najavljen i Dečiji festival folklora, te koncert Strahinje Živanovića koji će početi u 12 časova, a u 21 sat će nastupiti estradna umetnica Dragana Mirković, čime će zvanično biti i zatvorena ovogodišnja manifestacija.

Posetioce „Župske berbe“ u ova četiri dana očekuje bogat kulturno-umetnički program, kao i degustacija kvalitetnih vina čuvenih vinara iz Župe aleksandrovačke.

Organizator Župske berbe je Turistička organizacija Aleksandrovac, a pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i Opština Aleksandrovac.