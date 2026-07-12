OTVOREN OMLADINSKI KAMP „RAZIGRANA ŽUPA 2026“ U ALEKSANDROVCU

U Aleksandrovcu je danas otvoren Omladinski kamp Razigrana Župa 2026, a svečano ga je otvorio ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave, brojnih gostiju, učesnika kampa i građana.

Omladinski kamp Razigrana Župa 2026 okuplja decu i mlade iz dijaspore, regiona i Srbije sa ciljem negovanja srpskog jezika, kulture, tradicije i jačanja veza sa maticom kroz bogat obrazovni, kulturni i sportski program.

Ministar Milićević je rekao da su kampovi prilika da zajedno pokažemo koliko je važno da mladi, bez obzira na to gde žive, neguju vezu sa svojom otadžbinom, svojim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp nije samo mesto sporta i rekreacije, rekao je Milićević i dodao da je to prostor novih znanja, prijateljstava i uspomena. Ministar je istakao da će mladi narednih dana imati priliku da kroz radionicu “Vekovima kroz Župu” upoznaju bogatu istoriju i kulturu Srbije, da posete Muzej vinarstva i Muzej Župe i otkriju deo bogatog nasleđa ovog kraja.

Svaki kamp ima i obrazovni deo, ali isto tako je važno da se podsetimo da su zdrav način života, timski duh i međusobno poštovanje važni za svakog čoveka, i da posebnu vrednost ima i radionica posvećena lokalnom govoru i dijalektu, rekao je ministar. Milićević je naglasio da se kroz jezik najbolje čuva identitet jednog naroda i dodao da će deca i mladi obilaskom manastira Drenča imati priliku da se podsete duhovnih temelja naše države, na vekovnu tradiciju, veru i kulturu koje su sačuvale srpski narod kroz istoriju.

Svečanom otvaranju je prisustvovala i predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović.