OTVOREN JE KONKURS ZA UPIS 900 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 900 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda, graničnog policajca, i to za:

Područje Policijske uprave za grad Beograd – 362 polaznika za radno mesto policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Područje Policijske uprave u Boru – 21 polaznika za radno mesto policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Područje Policijske uprave u Valjevu – 15 polaznika za radno mesto policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Područje Policijske uprave u Vranju – 45 polaznika za radno mesto policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Područje Policijske uprave u Zaječaru – 11 polaznika za radno mesto policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Područje Policijske uprave u Zrenjaninu – 18 polaznika za radno mesto policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Područje Policijske uprave u Jagodini – 10 polaznika za radno mesto policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Područje Policijske uprave u Kikindi – 30 polaznika za radno mesto policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Područje Policijske uprave u Kragujevcu – 26 polaznika za radno mesto policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Područje Policijske uprave u Kraljevu – 13 polaznika za radno mesto policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Područje Policijske uprave u Kruševcu – 14 polaznika za radno mesto policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Područje Policijske uprave u Leskovcu – 32 polaznika za radno mesto policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Područje Policijske uprave u Nišu – 25 polaznika za radno mesto policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Područje Policijske uprave u Novom Pazaru – 15 polaznika za radno mesto policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Područje Policijske uprave u Novom Sadu – 18 polaznika za radno mesto policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Područje Policijske uprave u Pančevu – 23 polaznika za radno mesto policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Područje Policijske uprave u Pirotu – 16 polaznika za radno mesto policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Područje Policijske uprave u Požarevcu – 15 polaznika za radno mesto policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Područje Policijske uprave u Prijepolju – 12 polaznika za radno mesto policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Područje Policijske uprave u Prokuplju – 15 polaznika za radno mesto policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Područje Policijske uprave u Smederevu – 12 polaznika za radno mesto policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Područje Policijske uprave u Somboru – 15 polaznika za radno mesto policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Područje Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici – 39 polaznika za radno mesto policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Područje Policijske uprave u Subotici – 28 polaznika za radno mesto policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Područje Policijske uprave u Užicu – 15 polaznika za radno mesto policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

Područje Policijske uprave u Čačku – 15 polaznika za radno mesto policajca i saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda.

Područje Policijske uprave u Šapcu – 40 polaznika za radno mesto policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

da je državljanin Republike Srbije; da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs; da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs; da nema manje od 18, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa; da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju; da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji; da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije; da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica; da nije isključen sa osnovne policijske obuke zbog teške povrede obaveza i dužnosti u toku stručnog osposobljavanja.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, uz obavezu da najkasnije do 20.02.2026. godine, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije.

Postupak izbora kandidata za polaznike osnovne policijske obuke sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA KONKURS

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika.

Kandidat može podneti samo jednu prijavu.

Prilikom podnošenja prijave kandidat se obavezno izjašnjava za koja se od ponuđenih radnih mesta prijavljuje na stručno osposobljavanje (policajac / saobraćajni policajac za poslove saobraćajnih nezgoda) / granični policajac), pri čemu navodi njihov redosled.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti ispod teksta). Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija: Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici ili preuzeti ispod teksta), Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci), Original izvoda iz matične knjige rođenih, Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, Overena fotokopija svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja, Dokaz o uspešno završenim osnovnim strukovnim odnosno osnovnim akademskim studijama na Kriminalističko-policijskom univerzitetu (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta), Očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana, Overena fotokopija vozačke dozvole „B“ kategorije. Lice koje je započelo obuku za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, prilaže potvrdu da je započelo obuku za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije. Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilju efikasnijeg sprovođenja postupka.

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Postupak izbora kandidata sastoji se iz: lekarskog pregleda i kvalifikacionog ispita.

Svaki pojedinačni deo u postupku izbora kandidata je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume.

Procedura traje tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana.

Kandidati koji budu pozvani na lekarski pregled i kvalifikacioni ispit snose putne troškove, troškove boravka i troškove lekarskog pregleda.

Obaveštavanje kandidata o datumu i mestu obavljanja lekarskog pregleda i kvalifikacionog ispita vrši se najkasnije pet dana pre njihovog početka.

Lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja kandidata, obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa utvrđenim kriterijumima.

Kandidati su obavezni da polažu kvalifikacioni ispit koji se sastoji iz četiri dela: provere jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika, psihološke selekcije, provere bazično – motoričkog statusa i intervjua.

Svaki pojedinačni deo kvalifikacionog ispita je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume i merila.

Potpuna ravnopravnost kandidata u procesu selekcije obezbeđuje se na taj način što se kandidati vode pod šifrom prilikom provera.

Kandidati koji su ispunili uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar za osnovnu policijsku obuku, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata ostvarenih u svim delovima kvalifikacionog ispita, a u skladu sa redosledom radnih mesta za čije stručno osposobljavanje su se prijavili i potreba organizacionih jedinica Direkcije policije.

Kandidati imaju pravo da ostvare uvid u sopstvene rezultate u svim fazama kvalifikacionog ispita.

Svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta koji su ispunili predviđene uslove i koji su položili kvalifikacioni ispit, imaju prioritet u rangiranju u odnosu na ostale kandidate.

Ukupan najveći broj bodova koji kandidat može da ostvari je 300 bodova. Prvi kandidat na konačnoj rang listi ima najveći broj bodova, a poslednji kandidat najmanji broj bodova. Ukoliko više kandidata ima isti broj bodova prednost imaju oni kandidati koji osvoje više bodova na psihološkoj selekciji, zatim na proveri bazično-motoričkog statusa, odnosno na proveri jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika.

Komisija utvrđuje konačnu rang listu kandidata.

Na osnovu konačne rang liste, u skladu sa propisima, odluku o prijemu kandidata donosi ministar unutrašnjih poslova.

Nakon donošenja odluke o prijemu kandidata, kandidat koji nije primljen na obuku, pismeno se obaveštava pre početka osnovne policijske obuke.

Kandidat koji nije primljen na obuku može, preko Centra za osnovnu policijsku obuku, u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja, podneti zahtev ministru unutrašnjih poslova da preispita odluku.

Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, obavlja se najmanje sedam dana pre početka obuke.

Ako se kandidat ne odazove na obuku, a svoj izostanak ne opravda u roku od tri dana od dana početka obuke smatraće se da je odustao od obuke.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i kandidat koji je nakon sprovedenog konkursa primljen na osnovnu policijsku obuku, zaključuju ugovor o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza.

Ugovor, čijim potpisivanjem kandidat dobija status polaznika osnovne policijske obuke, potpisuje se u roku od petnaest dana od dana početka obuke.

Kandidatima koji ne ispune uslove predviđene konkursom za prijem ili ne polože kvalifikacioni ispit, uz pismeno obaveštenje, na kućnu adresu, vraća se i dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs.

PRAVA I DUŽNOSTI POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju.

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika za policijskog službenika, uz dužnost da najmanje pet godina ostane na radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili da naknadi stvarne troškove stručnog osposobljavanja.

Polaznicima je u toku osnovne policijske obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.

Obrasci: