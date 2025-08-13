OTVOREN 49. FESTIVAL FILMSKOG SCENARIJA U VRNJAČKOJ BANJI

Defileom učesnika, dodelom dve nagrade, projekcijom filma „Vezani“ po scenariju Aleksandra Teokarevića, nagrađenog na prošlogodišnjem Javnom konkursu za originalni scenario, a potom i filma „Snovi , dobitnika „Zlatnog medveda“ u Berlinu, u Vrnjačkoj Banji je počeo 49. Festival Filmskog scenarija.

Tokom ceremonije otvaranja na letnjoj pozornici Amfiteatra „Danilo Bata Stojković“ dodeljene su dve festivalske nagrade. Za izuzetan doprinos scenariju u nacionalnoj kinematografiji, prema odluci Umetničkiog saveta festivala, „Zlatno pero Gordana Mihića“ uručeno režiseru i scenaristi Lordanu Zafranoviću.

Za doprinos afirmaciji i razvoju Festivala filmskog scenarija, ovom prilikom žiri grada domaćina posthumno je dodelio repliku rimskog zlatnika sa likom cara Konstantina bivšem profesoru Fakulteta dramskih umatnosti u Beogradu Radenku Rankoviću, dok će ostale festivalske nagrade biti uručene završne večeri.