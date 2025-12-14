Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

OTVARANJE „PRAZNIČNOG TRGA“ NA KOSTURNICI 15. DECEMBRA. PRIJAVE ZA NOVOGODIŠNJE PAKETIĆE OD 17. DO 22. DECEMBRA

ByGoran Nikolić

dec 14, 2025

Manifestacija „Praznični trg“ na Kosturnici biće svečano otvorena 15. decembra i trajaće do 15. januara. Pored raznovrsnih sadržaja, biće podeljeno ukupno 800 paktetića mališanima do 12 godina.

Grad Kruševac obaveštava roditelje, staratelje, hranitelje i usvojitelje da će i ove godine biti realizovana dodela novogodišnjih paketića za decu uzrasta do 12 godina, uz ukupno 800 paketića, u skladu sa raspoloživim količinama.

Prijavljivanje za novogodišnje paketiće je od 17.12.2025. godine do 22.12.2025 godine (Praznični trg – Trg Kosturnica) u dva termina:

10:00–12:00 časova
16:00–18:00 časova
Prijave se primaju do ispunjenja broja od 800 paketića.

Poslovni centar Kruševac, u saradnji sa Turističkom organizacijom, povodom Novogodišnjih i Božićnih praznika, organizuje drugu po redu manifestaciju „Praznični trg“ na Kosturnici, koja će trajati mesec dana ove godine. „Praznični trg“ će sadžati još više sadržaja za sve generacija, a najveća pažnja biće posvećena najmlađim sugrađanima. Svečano otvaranje najavljeno je za 15. decembar u 19 sati.

Organizatori su se potrudili da pored mnogobrojnih zabavnih i kulturno-umetničkih sadržaja obezbede pristupačne cene svih proizvoda i usluga, tako da će ovogodišnji praznični slogan glasiti „100 čarolija, za puno osmeha“, a posetioci će ulaznice za klizaliste, piće i hranu plaćati po simboličnim cenama od 100 dinara.

Pored mnogobrojnih sadržaja, poseban praznični doživljaj upotpuniće i koncert Tropico benda, koji će biti održan 26. decembra 2025. godine u 21 sat, na Trgu Kosturnica.

