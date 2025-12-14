OTVARANJE „PRAZNIČNOG TRGA“ NA KOSTURNICI 15. DECEMBRA. PRIJAVE ZA NOVOGODIŠNJE PAKETIĆE OD 17. DO 22. DECEMBRA

Manifestacija „Praznični trg“ na Kosturnici biće svečano otvorena 15. decembra i trajaće do 15. januara. Pored raznovrsnih sadržaja, biće podeljeno ukupno 800 paktetića mališanima do 12 godina.

Grad Kruševac obaveštava roditelje, staratelje, hranitelje i usvojitelje da će i ove godine biti realizovana dodela novogodišnjih paketića za decu uzrasta do 12 godina, uz ukupno 800 paketića, u skladu sa raspoloživim količinama.

Prijavljivanje za novogodišnje paketiće je od 17.12.2025. godine do 22.12.2025 godine (Praznični trg – Trg Kosturnica) u dva termina:

10:00–12:00 časova

16:00–18:00 časova

Prijave se primaju do ispunjenja broja od 800 paketića.

Poslovni centar Kruševac, u saradnji sa Turističkom organizacijom, povodom Novogodišnjih i Božićnih praznika, organizuje drugu po redu manifestaciju „Praznični trg“ na Kosturnici, koja će trajati mesec dana ove godine. „Praznični trg“ će sadžati još više sadržaja za sve generacija, a najveća pažnja biće posvećena najmlađim sugrađanima. Svečano otvaranje najavljeno je za 15. decembar u 19 sati.

Organizatori su se potrudili da pored mnogobrojnih zabavnih i kulturno-umetničkih sadržaja obezbede pristupačne cene svih proizvoda i usluga, tako da će ovogodišnji praznični slogan glasiti „100 čarolija, za puno osmeha“, a posetioci će ulaznice za klizaliste, piće i hranu plaćati po simboličnim cenama od 100 dinara.

Pored mnogobrojnih sadržaja, poseban praznični doživljaj upotpuniće i koncert Tropico benda, koji će biti održan 26. decembra 2025. godine u 21 sat, na Trgu Kosturnica.