OTKRIVENO VIŠE OD 500 PREKRŠAJA KOJE SU UČINILI VOZAČI AUTOBUSA I 6.300 PREKRŠAJA KOJE SU NAPRAVILI VOZAČI TERETNIH VOZILA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, u periodu od 17. do 23. novembra ove godine kontrolisali su 1.100 autobusa i oko 8.200 teretnih vozila i otkrili više od 500 prekršaja koje su učinili vozači autobusa i gotovo 6.300 prekršaja koje su učinili vozači teretnih vozila.

U akciji pojačane kontrole koja je sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), više od polovine vozača autobusa, ukupno 279, sankcionisano je zbog prekoračenja vremena upravlјanja i drugih prekršaja vezanih za tahografe, dok je 70 vozača sankcionisano zbog neposedovanja odgovarajuće dokumentacije.

S druge strane, 1.650 vozača teretnih vozila sankcionisano je zbog prekoračenja vremena upravlјanja i drugih prekršaja vezanih za tahografe, a više od 700 vozača sankcionisano je zbog neposedovanja odgovarajuće dokumentacije. Takođe, 380 vozača teretnih vozila sankcionisano je zbog prekoračenja dozvolјene brzine kretanja, a 23 vozača isklјučena su iz saobraćaja zbog upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije i u narednom periodu nastaviće sa merama pojačane kontrole autobusa i teretnih vozila, a poseban akcenat biće na kontroli autobusa kojima se vrši prevoz dece na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i autobusa kojima se obavlјaju drugi vidovi organizovanog prevoza dece.