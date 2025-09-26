OSNOVNA ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH KRUŠEVAC OBELEŽILA 70 GODINA POSTOJANJA

Međunarodni dan znakovnih jezika i Međunarodna nedelja gluvih obeležavaju se svake godine 23. septembra. Ovog datuma, 1951. godine, osnovana je Svetska federacija gluvih, a obeležavanjem se ističe značaj znakovnih jezika kao prirodnih jezika gluvih ljudi i promoviše vidljivost gluve zajednice širom sveta. Posvećen je promociji i zaštiti prava gluvih ljudi i podsticanju korišćenja znakovnih jezika.

Kruševačka organizacija gluvih i nagluvih bila je domaćin obeležavanja međunarodne nedelje gluvih i proslave jubileja 70 godina postojanja organizacije.

Osnovna organizacija u Kruševcu svoje delovanje ostvaruje na području grada opština u Rasinskom okrugu, ima dobru saradnju sa svim ustamovama i udruženjima. Okuplja gluva i nagluva lica radi ostvarivanja njihovih zajedničkih interesa i pružanja najrazličitijih vidova pomoći i podrške. Broji oko 90 članova.

Obeležavanju sedam decenija organizacije prisustvovali su i predstavnici ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici saveza gluvih i nagluvih Srbije, grada Kruševca i ostale zvanice i prijatelji organizacije.