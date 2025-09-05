OSME „POKROVSKE SVEČANOSTI“ OD SUBOTE DO PONEDELJKA

Osme po redu Pokrovske svečanosti u organizaciji Crkve Pokrova Presvete Bogorodice na Rasini i Prve mesne zajednice održavaće se od subote do ponedeljka. Manifestacija je tradicija koja okuplja sugrađane svih generacija, spajajući duhovni, kulturni i humanitarni sadržaj.

Prvog dana od 19.30 časova, posetioci će uživati u koncertu ansambla „Filigrani“ iz Ohrida, poznatog po interpretacijama balkanske muzičke baštine.

Nedelja donosi pozorišnu predstavu „Care Dušane, tražim pomilovanje“ sa glumcima Đorđem Markovićem, Marijom Bergam i Milošem Nikolićem, koja kombinuje istorijsku tematiku i dramsku igru, privlačeći i ljubitelje pozorišta i one koji vole lokalnu kulturu.

U ponedeljak 9. septembra biće organizovana akcija Dobrovoljnog davanja krvi u periodu od 9 do 14 sati. Organizatori pozivaju sve koji mogu da se odazovu ovoj humanitarnoj akciji, ali i da posete pomenute duhovno-kulturno-umetničke programe koji će se realizovati predstojećeg vikenda u okviru Pokrovskih svečanosti.