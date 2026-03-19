ORGANIZOVANA VEŽBA ZAŠTITE OD HEMIJSKOG UDESA U POGONU ZA HLOR U FABIRICI VODE U MAJDEVU

U okviru obeležavanja Dana voda, koji se tradicionalno obeležava 22. marta, JKP „Vodovod – Kruševac“ organizovao je vežbu zaštite od hemijskog udesa u pogonu za hlor, u fabirici vode u Majdevu.

Vežba zaštite od hemijskog udesa u pogonu za hlor u fabrici vode u Majdevu organizovana je povodom obeležavanja Dana voda, a u cilju provera operativne spremnosti, koordinacije i efikasnosti reagovanja nadležnih službi u slučaju hemijskog akcidenta, kao i unapređenje ukupnog sistema zaštite i bezbednosti.

Današnjoj vežbi u Fabrici vode u Majdevu prisustvovali su studenti odseka tehnicko tehnoloskih studija Krusevacke akademije, koja sa Vodovodom ima dugogodisnju saradnju, prvenstveno kada je reč o sticanju praktičnih znanja i stručnom usavršavanju studenata.

Obeležavanje Svetskog dana voda ima globalni značaj – ustanovljen je odlukom Ujedinjenih nacija početkom devedesetih godina, a prvi put je obeležen 1993. godine. Ovaj datum podseća na važnost očuvanja vodnih resursa i ukazuje na činjenicu da veliki deo svetske populacije i dalje nema pristup bezbednoj pijaćoj vodi.