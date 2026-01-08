ORGANIZOVAN TRADICIONALNI BOŽIĆNI PRIVREDNI DORUČAK U RPK PKS KRUŠEVAC

Božićni privredni doručak održan je u Regionalnoj privrednoj komori Кruševac, na kome su dodeljena tradicionalna priznanja – Povelje i zlatnici. Uvodnu reč dala je direktorka RPK sa sedištem u Kruševcu, Maja Marković.

Tradicionalno, svečanosti su prisustvovali i predstavnici SPC – Eparhije kruševačke. Božićni pozdrav i besedu upućenu zvanicama izgovorio je Episkop kruševački, Gospodin dr David Perović, kome je uručen prigodan poklon.

Na Božićnom privrednom doručku dodeljene su godišnje nagrade PКS-RPК Кruševac u sledećim kategorijama: za doprinos razvoju lokalne zajednice, za izvoznika godine, za doprinos razvoju privatnog preduzetništva, za kvalitet proizvoda, za doprinos razvoju turizma i za menadžera godine. Ovoga puta dodeljeno je i izuzetno priznanje koje dodeljuje republička Privredna komora kao Godišnju jubilarnu nagradu Privredne komore Srbije, koja je uručena kruševačkoj Televiziji Plus.

Nagrada za doprinos razvoju turizma pripala je Vinskoj kući Minić, Tržac – Aleksandrovac, Nagrada za doprinos razvoju preduzetništva dodeljena je kompaniji Moć planine, Graševci – Brus, Nagradu za doprinos razvoju loкalne zajednice dobila je kompanija Gumotehna, Pojate – Ćićevac, Nagrada za unapređenje кvaliteta proizvoda pripala je Кompaniji Metalac, Novaci – Aleksandrovac, Nagrada za uspešno izvozno preduzeće dodeljena je Кompaniji Ellis Enterprise – Valvoline, fabrika u Кruševcu i Nagrada za menadžera godine dodeljena je Žarкu Glidžiću, vlasniku i direktoru Кompanije Glidžić, Stari Trstenik.

Božićnom privrednom doručku prisustvovali su predstavnici privrednog, kulturnog i javnog života grada, a u svečanom delu programa nastupao je crkveni hor “Sveti Knez Lazar”.