ORGANIZOVAN SASTANAK I PRIJEM ZA PREDSTAVNIKE SAVEZA SLOVENAČKIH OFICIRA

Delegacija Saveza slovenačkih oficira, na čelu sa predsednikom Saveza general majorom Dobranom Božičem, danas je posetila Kruševac, a za njih je, u zgradi Gradske uprave organizovan prijem. Sastali su se sa Gradonačelnikom Kruševca Ivanom Manojlovićem.

Prijemu su prisustvovali i delegacija Saveza organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije sa predsednikom Sinišom Kresovićem, brigadnim generalom u penziji, kao i predsednik Gradske organizacije rezervnih vojnih starešina Kruševac Slobodan Lazić, rezervni potpukovnik i ispred Sektora za vanredne situacije Dušan Todorović.

„Grad Kruševac se kao tradicionalni domaćin uvek trudi da ugosti sve naše prijatelje. Drago mi je što je general major svoju vojnu karijeru započeo u našem gradu i to je potvrda da naš grad uvek utka nešto u ljude koji ga posete. Moram da se pohvalim na dobroj saradnji koju imamo sa Slovenijom, sa gradovima Žalecom i Ljubljanom, kao i na saradnji naših vatrogasnih društava. Trudimo se da razmenjujemo dobre prakse i iskustva kako bismo unapređivali naše odnose i saradnju u interesu građana Srbije i Slovenije“, rekao je Gradonačelnik Manojlović.

„Danas je u Kruševcu uzvratna poseta delegacije Slovenije rezervnih oficira, pošto je naša delegacija iz Srbije prošle godine posetila Sloveniju i tom prilikom je potpisan Sporazum o saradnji između rezervnih vojnih starešina Srbije i rezervnih oficira Slovenije. Veliko mi je zadovoljstvo što je predstavnik slovenačke delegacije general major Dobran Božič, ujedno i savetnik ministra odbrane Slovenije, danas u Kruševcu jer je 1982. godine završio Školu rezervnih oficira u Kruševcu, u kasarni koja danas nosi naziv „Car Lazar“, rekao je Siniša Kresović, predsednik Saveza organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije.

„Drago mi je što sam posle više od 40 godina opet ovde u Kruševcu, gde završavam krug svoje karijere. Ovde, u Kruševcu, sam počeo i dobio sve vrednosti koje sam nosio kroz čitavu svoju karijeru i zato sam zahvalan ovom gradu i ljudima. Danas sam video da su ljudi ostali isti, ljubazni, gostoprimljivi, prijatni i otvoreni. Ono što se promenilo jeste infrastruktura, nove zgrade i nova gradilišta, na čemu čestitam gradonačelniku. Veliko mi je zadovoljstvo što smo uspostavili saradnju sa rezervnim oficirima Srbije, jer je to prijateljstvo koje smo imali dugo vremena i sada želimo da ga opet ojačamo. Hvala gradu za gostoprimstvo i očekujemo vas u Sloveniji“, rekao je general major Dobran Božič.

Nakon prijema kod gradonačelnika, gosti iz Slovenije su obišli Mozaik salu, crkvu Lazaricu i Narodni muzej u Kruševcu.