ORGANIZOVAN INFO DAN POVODOM PROJEKTA “ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST ZA GRAĐANE”

Grad Kruševac organizovao je Info dan povodom projekta “Čista energija i energetska efikasnost za građane”

Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Kruševac realizuju projekat „Čista energije i energetska efikasnost za građane“. Tim povodom organizovan je Info dan sa ciljem da olakša građanima razumevanje uslova javnog poziva i motiviše ih da iskoriste dostupne mogućnosti podrške za povećanje energetske efikasnosti svojih domova.

“Projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ je petogodišnji projekat Ministarstva rudarstva i energetike i Svetske banke, kojim omogućavamo subvencije domaćinstvima za sprovođenje mera energetske efikasnosti. Javni poziv biće raspisan 15.decembra”, istakla je Ana Prvanov, pomoćnica gradonačelnika Kruševca za ekologiju.

Za ove namene iz budžeta grada izdvojeno je 12,5 miliona dinara, a ministarstvo finansira sa 18 miliona i 750 hiljada dinara. “U Kruševcu vlada velika zainteresovanost za ove subvencije”, dodaje Prvanov.

U Srbiji se troši tri i po puta više energije u odnosu na evropski prosek, zbog čega država podrža građane da primene mere energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima, kako bi ostvarili uštede energije između 25 i 80 odsto, povećali komfor stanovanja i smanjili emisije štetnih gasova.

Do kraja 2027. godine, planirano je da se energetski sanira oko 50.000 domaćinstava širom zemlje.