„OKULAR“ ĆIĆEVAC ORGANIZUJE OBUKU „VRŠNJAČKI EDUKATOR/KA“ ZA MLADE RASINSKOG I NIŠAVSKOG OKRUGU

Postani vršnjački edukator/ka i pokreni promene u svojoj zajednici!

Da li veruješ da mladi mogu da menjaju stvari na bolje? Želiš da naučiš kako funkcioniše lokalna vlast, kako da se tvoj glas čuje i da utičeš na odluke koje se tiču tvoje budućnosti?

Onda je obuka za vršnjačke edukatore/ke u okviru projekta „EUreKA – da mladi inspirišu, biraju i odlučuju“ prava prilika za tebe!

Kada: od 24. do 26. oktobra 2025.

Gde: Niš

Tokom trodnevne obuke, naučićeš:

kako da prepoznaš dezinformacije i razviješ medijsku i političku pismenost,

kako funkcionišu javne politike i procesi odlučivanja,

kako da pokreneš inicijative i učestvuješ u dijalogu sa donosiocima odluka,

kako da motivišeš svoje vršnjake da se aktiviraju i zajedno menjate zajednicu.

Nakon obuke, najangažovaniji učesnici/ce dobiće priliku da budu honorarno angažovani/e i uz mentorsku podršku sprovedu lokalne akcije koje doprinose pozitivnim promenama u svojim sredinama.

Ova obuka je namenjena mladima uzrasta od 15 do 30 godina iz Rasinskog i Nišavskog okruga i okoline koji žele da budu aktivni, informisani i spremni da preuzmu inicijativu.

Prijavi se putem prijavnog formulara i pokaži da glas mladih može da se čuje i uvaži!

Link za prijavu: Prijavni formular

Rok za prijave: do 21. oktobra 2025.

Za više informacija: okularcicevac@gmail.com

Rad udruženja Okular podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije EU – Europe ASAP“.

Saopštenje/poziv i fotogafije: Okular, Ćićevac