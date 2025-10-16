„OKULAR“ ĆIĆEVAC ORGANIZUJE OBUKU „VRŠNJAČKI EDUKATOR/KA“ ZA MLADE RASINSKOG I NIŠAVSKOG OKRUGU

Postani vršnjački edukator/ka i pokreni promene u svojoj zajednici!
Da li veruješ da mladi mogu da menjaju stvari na bolje? Želiš da naučiš kako funkcioniše lokalna vlast, kako da se tvoj glas čuje i da utičeš na odluke koje se tiču tvoje budućnosti?
Onda je obuka za vršnjačke edukatore/ke u okviru projekta „EUreKA – da mladi inspirišu, biraju i odlučuju“ prava prilika za tebe!
Kada: od 24. do 26. oktobra 2025.
Gde: Niš
Tokom trodnevne obuke, naučićeš:
- kako da prepoznaš dezinformacije i razviješ medijsku i političku pismenost,
- kako funkcionišu javne politike i procesi odlučivanja,
- kako da pokreneš inicijative i učestvuješ u dijalogu sa donosiocima odluka,
- kako da motivišeš svoje vršnjake da se aktiviraju i zajedno menjate zajednicu.
Nakon obuke, najangažovaniji učesnici/ce dobiće priliku da budu honorarno angažovani/e i uz mentorsku podršku sprovedu lokalne akcije koje doprinose pozitivnim promenama u svojim sredinama.
Ova obuka je namenjena mladima uzrasta od 15 do 30 godina iz Rasinskog i Nišavskog okruga i okoline koji žele da budu aktivni, informisani i spremni da preuzmu inicijativu.
Prijavi se putem prijavnog formulara i pokaži da glas mladih može da se čuje i uvaži!
Link za prijavu: Prijavni formular
Rok za prijave: do 21. oktobra 2025.
Za više informacija: okularcicevac@gmail.com
Rad udruženja Okular podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije EU – Europe ASAP“.
