Oktobar se obeležava kao Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke kako bi se skrenula pažnja na važnost prevencije, zdravog načina života i ranog otkrivanja bolesti, čime se drastično povećavaju šanse za potpuno izlečenje. Rak dojke je vodeća maligna bolest kod žena, a redovni pregledi i informisanost su ključni za sprečavanje odmakle dijagnoze.
Iako je rak dojke prvenstveno bolest žena, oko 1% karcinoma dojke javlja se kod muškaraca. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), godišnje od raka dojke oboli između 1.600.000 i 1.800.000 ljudi, oba pola.
Onkolozi su saglasni da je ključ uspešnog lečenja karcinoma dojke prvenstveno u ranoj dijagnostici, ali uprkos tome, uznapredovali tip raka dojke razviće se kod oko 30% žena sa ranim karcinomom. Zbog toga, neophodno je da govorimo o delotvornim terapijskim opcijama, koje ne samo što produžavaju život, već i poboljšavaju kvalitet života pacijentnkinja sa metastatskom karcinomom dojke.
Tokom oktobra, u privatnom Dijagnostičkom centru „Merkur“ u Vrnjačkoj Banji, sprovodiće se preventivni pregledi žena – ultrazvuk dojke, mamograf ili snimanje dojke na magnetnoj rezonanci. Pregledi su potpuno bezbolni, a veoma značajni.