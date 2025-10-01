Oktobar se obeležava kao Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke kako bi se skrenula pažnja na važnost prevencije, zdravog načina života i ranog otkrivanja bolesti, čime se drastično povećavaju šanse za potpuno izlečenje. Rak dojke je vodeća maligna bolest kod žena, a redovni pregledi i informisanost su ključni za sprečavanje odmakle dijagnoze.

Iako je rak dojke prvenstveno bolest žena, oko 1% karcinoma dojke javlja se kod muškaraca. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), godišnje od raka dojke oboli između 1.600.000 i 1.800.000 ljudi, oba pola.

U Srbiji, svake godine više od 4.500 žena dobije dijagnozu raka dojke, dok više od 1.600 njih izgubi borbu sa ovom bolešću. Ovi podaci su alarmantni, posebno kada uzmemo u obzir da su mnogi životi mogli biti spašeni ranom dijagnozom. Uprkos brojnim kampanjama koje ističu značaj preventivnih pregleda, veliki broj žena se ne odaziva na mamografske preglede, što dodatno povećava rizik.

Onkolozi su saglasni da je ključ uspešnog lečenja karcinoma dojke prvenstveno u ranoj dijagnostici, ali uprkos tome, uznapredovali tip raka dojke razviće se kod oko 30% žena sa ranim karcinomom. Zbog toga, neophodno je da govorimo o delotvornim terapijskim opcijama, koje ne samo što produžavaju život, već i poboljšavaju kvalitet života pacijentnkinja sa metastatskom karcinomom dojke.

Rak dojke je bolest koja često ne daje simptome u ranoj fazi. Upravo zato su samopregledi i redovni mamografski pregledi ključni. Kada se rak otkrije u ranoj fazi, stopa izlečenja je iznad 90%, dok u kasnijim fazama taj procenat opada. Nažalost, mnoge žene se odlučuju za pregled tek kada osete tegobe, što može značiti da je bolest već uznapredovala. Mamografija, ultrazvuk dojke i pregled kod lekara specijaliste ne traju dugo, a mogu napraviti veliku razliku. Žene starije od 50 godina trebalo bi da rade mamografiju na svake dve godine, dok se ženama mlađim od 50 godina savetuje redovan pregled ultrazvukom.

Tokom oktobra, u privatnom Dijagnostičkom centru „Merkur“ u Vrnjačkoj Banji, sprovodiće se preventivni pregledi žena – ultrazvuk dojke, mamograf ili snimanje dojke na magnetnoj rezonanci. Pregledi su potpuno bezbolni, a veoma značajni.