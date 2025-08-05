ODRŽANI 27. “VULETOVI DANI” U RIBARSKOJ BANJI

U Ribarskoj Banji je realizovana 27. tradicionalna manifestacija „Vuletovi dani” koja se održava u znak sećanja na čuvenog pevača i kompozitora Vukašina Vuleta Jevtića.

Manifestacija se održava u okviru “Kulturnog leta Ribarske Banje”, a i ove godine i okupila je pevače, koji su, uz pratnju orkestra Danila Miladinovića, izvodili pesme inspirisane Vuletovim radom. Među njima je bio i Rade Jorović, koji prvi put učestvuje na ovoj manifestaciji.

Organizatori su izrazili zadovoljstvo zbog uspešno realizovane manifestacije, naglasivši da je cilj ne samo očuvanje uspomene na Vuleta Jevtića, već i podsticanje mladih izvođača da neguju i unapređuju narodnu muziku.

Vule Jevtić, rođen u selu Rosica, bio je jedan od pionira narodnog pevanja na radiju i značajan čuvar muzičkog nasleđa Jugoslavije. Njegov doprinos očuvanju tradicionalne muzike je neprocenjiv, a ostao je zapamćen i kao prvi nosilac Estradne nagrade Jugoslavije. Vule je preminuo u Ribarskoj Banji 1981. godine, a od tada se svake godine u njegovu čast organizuju „Vuletovi dani“.

Organizatori manifestacije „Vuletovi dani“ su Specijalna bolnica „Ribarska Banja“, Udruženje „Vule Jevtić“, Kulturni centar Kruševac i Udruženje građana „Rosica“.