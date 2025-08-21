ODRŽANE 9. HUMANITARNA MANIFESTACIJA „SPASIMO DECU U SAOBRAĆAJU“ I 15. “BALKANSKA FOLKLORIJADA”

U organizaciji udruženja „Marko Cara Milanović“ iz Kaonika, sinoć je u Ribarskoj banji realizovana deveta humanitarna manifestacija „Spasimo decu u saobraćaju i 15. “Balkanska folklorijada”. Ova manifestacija, koja ujedno neguje i kulturu i tradiciju, pre svega imala je humanitarni i edukativni karakter. I sinoć su prikupljana novčana sredstva kao pomoć deci Rasinskog okruga.

Manifestaciju je otvorio ministar odbrane Bratislav Gašić, pokrovitelj ove humanitarne manifestaciji, kome je uručena Povelja za doprinos u očuvanju tradicije srpskog naroda i doprinos u realizaciji projekta „Spasimo decu u saobraćaju”. U ime grada Kruševca prisustne je pozdravila i zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Udruženje „Marko Cara Milanović“ neguje uspomenu na Marka Milovanovića, koji je u saobraćajnoj nesreći 2015. godine, u Velikom Šiljegovcu, izgubio život. Kako bi podigli svest svih učesnika u saobraćaju, a sa posebnim akcentom na mlade vozače, Udruženje u saradnji sa partnerima i Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, realizuje projekat „Spasimo decu u saobraćaju“.

Da trenutak nepažnje i nepoštovanja saobraćajnih propisa mogu da promene život iz korena na ličnom primeru osetio je, nažalost, danas tridesetpetogodišnji Milan Srdić iz Zrenjanina. Milan je kao osamnaestogodišnjak, ne svojom krivicom, doživeo saobraćajnu nezgodu zbog koje je postao korisnik invalidskih kolica.

Načelnik Policijske uprave u Kruševcu Ivan Milenković istakao je da je bezbednost dece u saobraćaju prioritet u radu Ministarstva unutrašnjih poslova te da je cilj da se broj poginule dece u našoj zemlji svede na nulu, što se ne postiže samo represivnim merama, već i preventivnim aktivnostima, kakva je i ova manifestacija.

Nakon svečanog otvaranja manifestacije usledio je bogat kulturno-umetnički program. Više od 200 učesnika iz različitih delova Balkana – Makedonije, Rumunije, Crne Gore, Republike Srpske i iz Zvečana sa Kosova i Metohije, pesmom i igrom su predstavili svoju tradiciju.

Učesnike je pratio orkestar Mome Krstića, dok su prisutne zabavili i specijalni gosti: Rada Manojlović, Borko Radivojević i Andrija Jovanović Kuta.