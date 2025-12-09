ODRŽANA TRIBINA „PROGRAM RAZVOJA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH GRADA KRUŠEVCA ZA PERIOD 2026-2028“

U Gradskoj upravi Kruševac održana je Javna tribina pod nazivom „Program razvoja za unapređenje položaja mladih grada Kruševca za period 2026 – 2028“.

Program razvoja za unapređenje položaja mladih grada Kruševca za period od 2026. do 2028. je dokument na kome je radio stručni tim, a u saradnji sa UNICEF-om sprovedena je anketa na koju je odgovorilo preko 1800 mladih ljudi.

Realizacija Programa razvoja za unapređenje položaja mladih grada Kruševca, počeće naredne godine, nakon usvajanja na sednici Skupštine grada.