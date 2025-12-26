Jefimija TV, Kruševac

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE, SMOTRA I PREGLED OPREME DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

Redovna sednica štaba za vanredne situacije, ujedno i poslednja u ovoj godini, bila je prilika da se sumiraju rezultati rada, ali i da se odaju priznanja privrednim subjektima koji su pružili pomoć i podršku u vanrednim situacijama.

Odlazeća 2025. godina bila je teška i izazovna za Sektor za vanredne situacije. Uprkos teškoćama, Sektor je na delu pokazao  posvećenost u zaštiti građana, neprestano ulažući u opremu, objekte i ljudstvo kako bi se efikasno odgovorilo na sve veće izazove. Redovna sednica štaba, koja je održana u Vatrogasnom domu u Kruševcu, bila je prilika da se oda priznanje i zahvalnost svim privrednim subjektima koji su u vanrednim situacijama pružili pomoć i podršku.

U Vatrogasnom domu održana je smotra i pregled opreme dobrovoljnih vatrogasnih društava, koja je organizovana sa ciljem sagledavanja spremnosti jedinice za reagovanje u vanrednim situacijama i daljeg jačanja sistema zaštite i spasavanja.

