ODRŽANA REDOVNA SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KRUŠEVCA

U Kruševcu je održana redovna sednica Štaba za vanredne situacije.

Gradski štab za vanredne situacije razmatrao je spremnost svih službi za reagovanje u zimskom periodu. Prethodnih dana predstavnici Grada izvršili su proveru spremnosti svih preduzeća.

Na sednici štaba održana je i takozvana obuka za upotrebu Motorola koje su veoma važne kada su vanredne situacije u pitanju, odnosno kada zbog vremenskih neprilika često dolazi do nestanka električne energije i prekida telefonskih mreža.

Na štabu je pored ostalog zaključeno da su sve službe grada Kruševca spremne da odgovore na sve izazove i vanredne okolnosti tokom zimskog perioda.