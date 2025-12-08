ODRŽANA JAVNA TRIBINA O PREDLOGU BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA ZA 2026. GODINU

U Gradskoj upravi Kruševac održana je javna tribina o predlogu budžeta za 2026. godinu.

Budžet grada Kruševca za 2026. godinu je značajno uvećan i iznosice 8 ipo milijardi dinara.

Predlogom budžeta za narednu godinu predviđene su nove mere iz oblasti socijalne zaštite, koje se pre svega odnose na novčane naknade roditeljima negovateljima, uvećanje naknada za lične pratioce i gerontodomaćice i povećanje broja ove kategorije zaposlenih. Takođe, za sve penzionere, đake, socijalno ugrožena lica i nosioce boračkih legitimacija sa teritorije grada Kruševca biće obezbeđen besplatan javni prevoz, istakao je, između ostalog, gradonačelnik Ivan Manojlović.

Nacrt Odluke o budžeta grada Kruševca, koji sadrži prihode i rashode za 2026. godinu, kao i Plan investicija za istu godinu, upućen je na Javnu raspravu isticanjem na sajtu Grada.

Javna rasprava trajaće do 16. decembra 2025. godine.