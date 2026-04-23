ODRŽANA AUDICIJA U KRUŠEVCU ZA OVOGODIŠNJU SEZONU TAKMIČENJA RITAM EVROPE

U Kruševcu je održana audicija za ovogodišnju sezonu takmičenja Ritam Evrope. Pet devojaka predstavljaće Kruševac na predstojećem takmičenju.

Audicija za izbor predstavnika grada Kruševca u ovogodišnjoj sezoni takmičenja „Ritam Evrope“ održana je u utorak u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac. Ovaj događaj je bio deo selekcije za predstavnike Kruševca koji će se takmičiti u novoj sezoni ovog prestižnog omladinskog muzičkog programa. Veliki broj talentovanih mladih izvođača predstavio se žiriju kroz pevanje i ples, pokazujući visok nivo umeća, energije i scenskog nastupa.

Požarevac će biti domaćin nacionalnog finala 2026. godine, jer je odneo pobedu u prethodnoj sezoni. Međunarodno Grand finale održaće se u Derventi 22. maja. Na ovom takmičenju učestvuje 28 regionalnih gradova medju kojima je i Kruševac, a pobednik dobija putovanje u zemlju koju predstavlja. Takmičenje „Ritam Evrope“ okuplja mlade iz brojnih gradova i opština širom Srbije, pružajući im priliku da kroz muziku i umetnost predstavljaju svoju sredinu na velikoj sceni.