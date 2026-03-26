Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

ODRŽANA 19. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA

ByGoran Nikolić

mar 26, 2026

Devetnaesta sednica Skupštine grada Kruševca održana je danas, a pred odbornicima lokalnog parlamenta našle se 34 tačke dnevnog reda. Većina tačaka odnosila se na izveštaje o radu javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad, za 2025. godinu.

Tačke obuhvataju analizu poslovanja javnih preduzeća, kao i rad ključnih institucija iz oblasti kulture, obrazovanja, socijalne zaštite i sporta.

Odbornici Skupštine Grada razmatrali su izmene Odluke o utvrđivanju prava roditelju-njegovatelju na mesečnu novčanu naknadu na teritoriji grada Kruševca. Kako se čulo na sednici Skupština je usvojila ovu odluku i od 1. januara je bila u primeni. Od 1. januara njima počinje radni odnos, a predložene izmene služe isključivo da se precizira način obračuna i isplate naknade, u skladu sa važećim propisima. Time se obezbeđuje zakonitost, pravna sigurnost i mogućnost pravilne uplate poreza i doprinosa, čime se korisnicima omogućava sticanje staža osiguranja.

Lokalni parlament dao je mišljenje na izveštaje o radu Narodne biblioteke, Narodnog muzeja, Istorijskog arhiva, Kruševačkog pozorišta i Kulturnog centra, ali i Sportskog centra, Predškolske ustanove „Nata Veljković“ i Centra za socijalni rad, zatim Crvenog krsta, Turističke organizacije, Apotekarske ustanove, kao i više privrednih društava čiji je osnivač Grad.

Odbornici su odlučivali i o raspodeli dobiti Biznis inkubatora, izmenama programa rada predškolske ustanove za 2026. godinu, kao i o izveštajima lokalnog ombudsmana i Saveta za zdravlje.

By Goran Nikolić

