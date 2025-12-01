ODRŽAN STRUČNI SKUP „VEŠTAČKA INTELIGENCIJA I MEDIJI – REVOLUCIJA I EVOLUCIJA“

Ministar telekomunikacija i informisanja Boris Bratina otvorio je stručni skup „Veštačka inteligencija i mediji – revolucija i evolucija“, a potom je u gradskoj upravi održao sastanak sa gradonačelnikom Kruševca Ivanom Manojlovićem i saradnicima.

Stručni skup „Veštačka inteligencija i mediji – revolucija i evolucija“ okupio je predavače, predstaviike IT sektora, medija i pravne struke, bio je prilika da se razmene iskustva i informacije o praktičnoj primeni veštačke inteligencije u medijima. Cilj je omogućiti razmenu znanja o primeni, tehnika i strategija u medijima, identifikovati etičke i pravne prepreke i kreirati preporuke za odgovornu implementaciju, u skladu se poštovanjem profesionalnih standarda, kako bi se obezbedio transparentan i odgovoran rad.

Kroz studije slučaja, cilj je pružiti balans između inovacija i rizika, omogućivši učesnicima da prihvate održive strategije za odgovorno korišćenje veštačke inteligencije. Domaćin stručkog skupa bila je Radio televizija Kruševac, a realizuje se uz podršku ministarstva informisanja i telekomunikacija. Skup je otvorio ministar Boris Bratina.

U današnjem digitalnom dobu, veštačka inteligencija postaje sve prisutnija i neizbežna komponenta naše svakodnevnice.