ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA GRADSKE UPRAVE I MEŠTANA MESNE ZAJEDNICE TEKIJE

feb 23, 2026

Predstavnici gradske uprave posetili su danas selo Tekije i na sastanku sa meštanima precizirali prioritetne projekte koji će se realizovati ove godine.

U prethodnom periodu realizovani su važni infrastrukturni projekti u mesnoj zajednici Tekije, a kao naznačajnija investivcija je put dužine 4 kilometra koji povezuje naseljeno mesto Tekije sa Kapidžijom. Kao prioritet za tekuću godinu, iz ove mesne zajednice ističu asfaltiranje sabraćajnice Tekije, Dedina, kao i uređenje spotsko-rekreativnog igrališta.

Naseljeno mesto Tekije broji oko 600 meštana, pored navedenih planova za realizaciju u toku je i rešavanje imovinsko pravnih odnosa po pitanju Doma kulture, kako bi se u narednom periodu u saradnji sa gradom i nadležnim institucijama pristupilo rekonstrukciji objekta.

